2021/12/22 | 00:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3ukUHsnXcTs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عدسة وان نيوز تنقل معاناة مناطق شمال الرمادي التي تفتقر لأبسط مقومات الحياة | تقرير : قتادة عادل) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عدسة وان نيوز تنقل معاناة مناطق شمال الرمادي التي تفتقر لأبسط مقومات الحياة | تقرير : قتادة عادل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).