2021/12/22 | 00:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Rh1nOWbSaE8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قدسية المدن.. كربلائيون ينتقدون تقييد حريات حريات المواطنين بحجة القدسية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قدسية المدن.. كربلائيون ينتقدون تقييد حريات حريات المواطنين بحجة القدسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).