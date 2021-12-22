رئاسة أركان الجيش تنفي رفضها تحويل العسكريين إلى المدنيين

2021/12/22 | 01:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعنفت رئاسة أركان الجيش، رفضها تحويل المنتسبين الراغبين من العسكريين إلى موظفين مدنيين.وذكر بيان لرئاسة أركان الجيش تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبراً مفاده بان (رئاسة أركان الجيش ترفض تحويل العسكريين إلى المدنيين)"، لافتا الى ان " وزارة الدفاع تؤكد أن الخبر غير صحيح وعار عن الصحة،" وأضاف، ان "رئاسة أركان الجيش مستمرة بعمل تحويل العسكريين الى موظفين مدنيين بالتنسيق مع مكتب الأمين العام وعلى شكل وجبات لضمان تسكينهم من قبل المديرية العامة للافراد للحفاظ على حقوقهم ورواتبهم بنفس المستوى"، مؤكدا أنه "ستصدر الوجبة الاولى بتوقيع الوزير خلال اليومين القادميين ويتم تسكينهم وستتوالى اكمال باقي العسكريين حسب الوجبات لحين اكمال جميع".

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