تأملات فى مفهوم الجمال ( 3 ) - محمد فُتوح

2021/12/22 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_فُتوح تأملات فى مفهوم الجمال ( 3 ) --------------------------------الجمال عند مفكرى الرومان ---------------------------------------- إن مفاهيم الجمال عند الرومان ، كانت امتداداً للأثر الذى تركه اليونان فى الشعوب المجاورة .



ويعد أفلوطين من أهم مفكرى الرومان لما له من أفكار وآراء جمالية تستحق أن نتوقف عندها .



يقول أفلوطين : " من العقل تستمد النفس جمالها ، أما أنواع الجمال الأخرى م ......





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