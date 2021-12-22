تأملات فى مفهوم الجمال ( 3 ) - محمد فُتوح

#محمد_فُتوح تأملات فى مفهوم الجمال ( 3 ) --------------------------------الجمال عند مفكرى الرومان ---------------------------------------- إن مفاهيم الجمال عند الرومان ، كانت امتداداً للأثر الذى تركه اليونان فى الشعوب المجاورة .
ويعد أفلوطين من أهم مفكرى الرومان لما له من أفكار وآراء جمالية تستحق أن نتوقف عندها .
يقول أفلوطين : " من العقل تستمد النفس جمالها ، أما أنواع الجمال الأخرى م ......
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