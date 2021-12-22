مقتل فلسطيني حاول دهس جنود إسرائيليين

2021/12/22 | 01:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء مقتل فلسطيني بالرصاص بعدما حاول دهس عدد من الجنود بسيارته في الضفة الغربية المحتلة.

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