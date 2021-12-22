برشلونة يتعادل مع إشبيلية

2021/12/22 | 01:49 - المصدر: بغداد اليوم

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تعادل برشلونة مع مضيفه إشبيلية، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 4 من بطولة الدوري الإسباني، بنتيجة (1-1).وبذلك يرفع إشبيلية نقاطه إلى 38 متواجداً في المركز الثاني، ورفع برشلونة رصيده إلى 28 نقطة، وأصبح السابع.كان برشلونة هو المبادر في المحاولة على المرمى في بداية المباراة، وخاصة عن طريق الشاب فيران جوتيلا الذي حاول مرتين، ولكنه لم يوفق.وحاول إشبيلية في منتصف الشوط الأول، عن طريق مهاجمه رافا مير، الذي سجل هدفا ألغاه الحكم، وسدد كرة أخرى كانت قريبة.وسدد عثمان ديمبيلي كرة قوية في الدقيقة 29، ولكن تسديدة النجم الفرنسي، تصدى لها حارس إشبيلية المغربي ياسين بونو ببراعة.وفي الدقيقة الـ 31، تمكن صاحب الأرض من هز شباك البارسا، بعد كرة وصلت إلى الأرجنتيني بابو جوميز داخل منطقة الجزاء، ليسددها أرضية في المرمى.وأدرك برشلونة التعادل بكرة رأسية من قلب الدفاع الأوروجوياني رونالد أراوخو، عند حلول الدقيقة الـ 44 من عمر المواجهة.ومع بداية الشوط الثاني، كانت المحاولات أكثر من جانب إشبيلية، خاصة عن طريق رافا مير وتوماس ديلايني، لكن لم تأتي بأي جديد.وكاد عبد الصمد الزلزولي أن يسجل الهدف الثاني للبارسا، بعد مراوغة رائعة لكوندي وتسديدة كانت قريبة من المرمى.وقام الحكم بطرد جول كوندي في الدقيقة 63، بعد أن ضرب مدافع إشبيلية الكرة في وجه جوردي ألبا نجم برشلونة، ليضطر إشبيلية ليكمل المباراة بـ 10 لاعبين.ورد القائم الأيمن لمرمى إشبيلية كرة رائعة سددها ديمبيلي كادت أن تأتي بالفوز لصالح الفريق الزائر، في الدقائق الأخيرة.

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