التعادل يحسم مباراة برشلونة واشبيلية في الدوري الاسباني

2021/12/22 | 01:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / خيم التعادل الايجابي بهدف واحد على مباراة برشلونة واشبيلية في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري الاسباني ( الليجا ) في ملعب رامون سانشيز بيزخوان .كان لشبيلية هو البادئ بالتسجيل في الدقيقة 32 عن طريق اللاعب اليخاندرو غوميز ، وادرك رونالد اراخو التعادل لبرشلونة في الدقيقة 45 .وبهذا التعادل رفع اشبيلية رصيده الى 38 نقطة في المركز الثاني ، بينما يرفع برشلونة رصيده الى 28 نقطة في المركز السابع./ انتهى

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