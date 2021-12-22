برشلونة يكتفي بالتعادل مع إشبيلية في قمة مباريات ’الليغا’ المؤجلة

2021/12/22 | 01:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اكتفى برشلونة بالتعادل مع إشبيلية بهدف لمثله في قمة المباريات المؤجلة من الدوري الإسباني بكرة القدم.

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تقدم لإشبيلية اليخاندرو غوميز عند الدقيقة الثانية والثلاثين، فيما عادل لبرشلونة اراوخو قبيل انتهاء الحصة الأولى بلحظات.

ولم يستغل برشلونة النقص العددي لإشبيلية الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه جيوليس كوندي عند الدقيقة الرابعة والستين إثر ضربه الكرة بوجه جناح البلوغرانا جوردي آلبا، رغم تكثيف هجماته وفرصه الضائعة.

وبهذه النتيجة بقي إشبيلية وحيداً في مركز الوصافة بثمان وثلاثين نقطة، فيما أصبح برشلونة بالمركز السابع برصيد ثمان وعشرين نقطة.

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