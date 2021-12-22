تعويضات الكويت.. العراق يعلن استكمال سداد المبلغ

2021/12/22 | 02:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، "إتمام سداد كامل مبالغ التعويضات التي أقرتها الأمم المتحدة" للكويت جراء الغزو العراقي لها عام 1990.

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