"أقل نسبة" منذ تأسيس الولايات المتحدة.. تراجع النمو السكاني في أميركا

2021/12/22 | 03:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع النمو السكاني في الولايات المتحدة الأميركية إلى واحد بالعشرة بالمئة للعام الإحصائي 2021 الذي انتهى في يوليو الماضي، بحسب تقديرات مركز الإحصاء الأميركي الصادرة، الثلاثاء.

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