رسالة ’نارية’ من خالد العبيدي: سنضع هؤلاء خلف القضبان!

2021/12/22 | 03:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وجّه خالد العبيدي المرشح الفائز عن تحالف الخنجر، فجر الأربعاء، رسالة شديدة اللهجة تتعلق بمحافظة نينوى رغم ترشّحه وفوزه عن العاصمة بغداد.

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وقال العبيدي في تدوينتين اثنتين تابعهما "ناس"، (22 كانون الاول 2021)، جاء في الأولى ما نصّه: "مع بداية موسم جديد للاستيلاء على الأموال المخصصة لنينوى، نعد أهلها بأننا لن نسمح أن تمر لعبة الفاسدين والمبتزين وسراق المال العام، فأبوابنا مفتوحة لحماية ودعم أي مسؤول نزيه يتعرض للابتزاز أو التهديد لتمرير صفقة على حساب مصالح أهلنا".

وجاء في التدوينة الثانية التي كتبها العبيدي، "سنسعى بعون الله وهمة الخيرين من الفائزين من نواب نينوى ودعم المؤسسات الرقابية والقضائية ونزاهة المسؤولين فيها على ملاحقة كل من أفسد أو سرق أواستغنى من أموال أهلنا في الحاضر او الماضي،ليكون مع من سانده وشاركه في سرقاته خلف القضبان ملاحقا بلعنات العراقيين ومحملا بعار سرقة أهله".

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