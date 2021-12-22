الأردن وفوضى الحواس

2021/12/22 | 03:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الأردن، تذهب بسيارتك إلى مغسلة للسيارات..وتنتهي بما يشبة ميدالية معطرة عليها صورة الدكتاتور العراقي صدام حسين كإهداء من صاحب مغسلة السيارات.

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