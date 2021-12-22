امين بغداد يتغزل بشجرة ميلاد تزين شارع المتنبي

2021/12/22 | 03:36 - المصدر: قناة التغيير

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امين بغداد “المعمار علاء” مغردا..أمواج دجلة الخير تلتحف بأضواء شجرة الميلاد بعد تسيّدها احدى باحات زقاق المتنبي

أمواج #دجلة الخير تلتحف بأضواء #شجرة_الميلاد بعد تسيّدها احدى باحات #زقاق_المتنبيعيد ميلاد مجيد #MerryChristmas #نهضة_بغداد #بغداد #العراق #امانة_بغداد #iraq #baghdad pic.twitter.com/y5iRViNchr

— Alaa Maan (@alaamaan1) December 21, 2021

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