"عسكرة المجتمع".. الكرملين يدرب المدنيين الروس على القتال

2021/12/22 | 04:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على مدى أيام، تنافس طلاب روس من جميع أنحاء البلاد في مسابقات تضمنت أنشطة عسكرية مثل قراءة الخرائط وإطلاق النار واختبارات في تاريخ البلاد.

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