متظاهرو ذي قار يحاصرون مبنى المحافظة

2021/12/22 | 04:54 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار: نجلاء الخالدي

واصل خريجو الجامعات والمعاهد تظاهراتهم أمام مبنى محافظة ذي قار للمطالبة بتعيينهم ولليوم الثاني على التوالي، بينما أعلن محافظ ذي قار دعمه للمتظاهرين، نافيا تقديم استقالته على خلفية ضغوط تعرض لها.



وحاصر المتظاهرون مبنى المحافظة ومنعوا الموظفين من دخول المبنى، ما دفع القوات الأمنية الى إغلاقه كإجراء احترازي، للمحافظة على سلامة الموظفين والمتظاهرين.

ورفع المتظاهرون لافتات تندد بالفساد والمحسوبية في عملية التعينيات، مطالبين الحكومتين المركزية والمحلية بإيجاد فرص عمل في دوائر الدولة.

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