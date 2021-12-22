الفنان محمد رمضان وموسم كشف الصدور في العراق - اسماعيل شاكر الرفاعي

2021/12/22 | 05:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اسماعيل_شاكر_الرفاعي محمد رمضان وموسم كشف الصدور في العراق ؟لكثرة ما كتب ( فنانونا ) و ( مثقفونا ) عن الفسق والفجور الذي حملته الى العراق حلمتا صدر المطرب المصري محمد رمضان الشيطانيتين ، انبرى سياسي عراقي معروف عربياً وعالمياً بحكمته السياسية ، وبإنجازاته الوطنية في فترتي حكمه ، الى التصدي لهذا الغزو اللااخلاقي الآتي من مصر : لكن بألفاظ سوقية يستنكف من تلفظها كل الذين يعيشون قاع المجتمع العراقي وسراديبه السر ......





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