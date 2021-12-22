نقد لينين للنضال النقابي كمدخل سياسي ثوري للبروليتاريا - عبد السلام أديب

2021/12/22 | 05:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_السلام_أديب ينتقد لينين في كتابة ما العمل؟ الصادر سنة 1902 المقولة الخاطئة التي كان يرتكز عليها "الاقتصاديون" الداعون الى النضال الاقتصادي (النقابي طبعا) كمدخل ضروري للنضال السياسي.



وتقول هذه المقولة أنه: "بمقدار ما تتزايد البروليتاريا نتيجة للتطور الرأسمالي، تزداد اضطرارا إلى النضال ضد الرأسمالية وتحصل على إمكانية هذا النضال.



وتصل البروليتاريا إلى إدراك" إمكانية الاشتراكية وضرورتها.



وعلى هذا الأساس قد يبدو ......





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