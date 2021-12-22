2021/12/22 | 05:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_زكريا_توفيق يبدو أننا نحتاج إلى ما هو أقوى من الإصلاح الديني.



شيء معتق في براميل، حتى ننسى واقعنا المؤلم.



إننا نحتاج إلى إصلاح الدماغ كلها، لا الإصلاح الديني وحده.قالوا للشيخ شعبان، خطيب المسجد العجوز، ماذا تقترح يا مولانا للنهوض ببلدنا.



فقال ساخرا: "نزحّفها بالزحّافة من اسكندرية لغاية وادي حلفا".



قالوا له: "وبعدين؟" قال: "وبعدين نسكنها خواجات".



وكأنه يقول: لا فائدة ترجى ولا أمل، في هذه العقول المغيبة ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حجاب المرأة عادة يهودية قديمة - محمد زكريا توفيق) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حجاب المرأة عادة يهودية قديمة - محمد زكريا توفيق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).