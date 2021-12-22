المخدرات في العراق.. ما الخطر الجديد؟

2021/12/22 | 06:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هي أسباب ارتفاع نسبة التعاطي والإدمان على المخدرات في العراق؟ وما هي الحلول؟ التفاصيل في هذه الحلقة

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