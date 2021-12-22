خطر أوميكرون يشتد.. إسرائيل تستعد لتقديم جرعة لقاح رابعة

2021/12/22 | 06:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إسرائيل، الثلاثاء أنها ستقدم جرعة رابعة من لقاح COVID-19 للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، وسط قلق من انتشار متحور أوميكرون في البلاد.

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