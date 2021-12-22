2021/12/22 | 06:45 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: oA8yP_Ny_XU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - وزير الداخلية: المخدرات تنتشر بين أكثر من نصف عدد الشباب في العراق) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - وزير الداخلية: المخدرات تنتشر بين أكثر من نصف عدد الشباب في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).