السعودية.. تفاعل على وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز

2021/12/22 | 06:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز بعد إعلان وفاته، الثلاثاء.

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