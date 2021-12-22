مراجعات في فكر ميشيل دي مونتين - مصعب قاسم عزاوي

2021/12/22 | 06:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي تعريب فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع لملخص محاضرة قدمها الطبيب مصعب قاسم عزاوي باللغة الإنجليزية في مركز دار الأكاديمية الثقافي في لندن.نعتقد عموماً أن الفلاسفة يجب أن يكونوا فخورين بعقولهم الكبيرة، وأن يكونوا من محبي التفكير، والتأمل الذاتي، والتحليل العقلاني.



لكن هناك فيلسوفاً، وُلد في فرنسا عام 1533 وعاش فيها حتى العام 1592، نظر إلى تلك المسألة بشكل مختلف.



كان ميشيل دي ......





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