 أسترازينيكا وأكسفورد تتجهان لإنتاج لقاح مضاد لأوميكرون

2021/12/22 | 07:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "أسترازينيكا" أنها تعمل مع جامعة أكسفورد لإنتاج لقاح لمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

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