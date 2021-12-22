بعد رد سفارة السعودية.. حذف تغريدة ضبط

2021/12/22 | 07:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت تغريدة نشرها كريس كليم، العميل بحرس الحدود الأمريكي عن إلقاء القبض على مواطن سعودي يشتبه بأنه "إرهابي محتمل" تسلل إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر الحدود مع المكسيك، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

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