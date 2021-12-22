خطط إسرائيلية في العام الجديد - توفيق أبو شومر

2021/12/22 | 07:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#توفيق_أبو_شومر الخطة الأولى: يخطط الإسرائيليون لاستيعاب موجة هجرة محتملة جديدة من أُكرانيا، وهم يتوقعون أن تشنَّ روسيا حربا على أكرانيا في بداية عام 2022م، لأن روسيا حشدت على حدود أكرانيا مائة كتيبة عسكرية، لذا فإن الخبراء يوصون بالاستعداد لهذه الهجرة الكبيرة، لذا يجب اعتماد ميزانيات خاصة لهذه الموجة الجديدة من المهاجرين، بالإضافة إلى احتمال أن يُصاحب هذه الهجرة موجة هجرة أخرى من روسيا نفسها، لأن أمريكا وأوروبا ......





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