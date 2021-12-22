السودان.. الأمم المتحدة تتلقى تقارير عن 13 حالة اغتصاب خلال احتجاجات الأحد

2021/12/22 | 07:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إنه تلقى تقارير عن تعرض 13 امرأة وفتاة لاغتصاب فردي وجماعي خلال احتجاجات في السودان الأحد، بينما أفاد أطباء من المعارضة بمقتل شخص ثان.

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