55 درجة تحت الصفر في الشرق الأقصى الروسي

2021/12/22 | 07:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة-واعقالت إدارة الأحوال الجوية والرصد البيئي في جمهورية ياقوتيا، في الشرق الأقصى الروسي، إن درجة حرارة الجو بالقرب من قرية أويمياكون، هبطت إلى 55 درجة تحت الصفر.وذكرت الإدارة، أن درجات حرارة الجو انخفضت إلى أقل من -50 درجة مئوية في 16 مركزا سكنيا بالجمهورية.ووفقا لقياسات الأرصاد الجوية، كانت درجة حرارة الهواء يوم الأربعاء، في 33 نقطة مراقبة، أقل من ناقص 45 درجة مئوية، وأقل من 50 درجة تحت الصفر في 16 مركزا سكنيا في ياقوتيا.وأضافت الإدارة: " تم تسجيل ناقص 55 درجة مئوية تحت الصفر في قطب البرد في نقطة المراقبة نيرا في أويمياكون بياقوتيا".وفي عاصمة الجمهورية، مدينة ياكوتسك، وفقًا لتوقعات الطقس بلغت درجة حرار الجو مع حلول الساعة 06:00، ناقص 48 مئوية مع تساقط ثلوج خفيف وضباب.وقال إدارة المدينة، إنه بسبب هذه البرودة تم في المدارس الانتقال إلى التدريس عن بعد، من الصف الأول إلى الثامن.المصدر: نوفوستي

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