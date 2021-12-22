تكهنات حول سبب وفاة سفير إيران لدى الحوثي تثير تفاعلا رغم إعلان وفاته بكورونا

2021/12/22 | 07:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على إعلان إيران وفاة سفيرها لدى الحوثي في اليمن، حسن إيرلو، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19".

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