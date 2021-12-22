2021/12/22 | 08:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قال علي أصغر حاجي مستشار وزير خارجية إيران، إن لقاء وزراء خارجية الدول الضامنة لـ”صيغة أستانا”، سيعقد في يناير – فبراير من عام 2022.وأضاف: “نعم، لقد اتفقنا على هذا الموضوع.سيعقد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا وتركيا وإيران تتفق على عقد قمة في مارس 2022 المركز الخبري الوطني.

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