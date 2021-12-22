“أوميكرون” يصل إلى 106 بلدان

2021/12/22 | 08:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قالت منظمة الصحة العالمية، في تقريرها الأسبوعي، إنه مع حلول الساعة 16:00 (بتوقيت موسكو) من يوم الثلاثاء، بات انتشار سلالة “أوميكرون” لفيروس كورونا يشمل 106 بلدان.وأكدت المنظمة العالمية، اعتمادا على البيانات […]

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