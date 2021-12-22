الصينية تانج تشيا تحصد ذهبية بطولة العالم للسباحة

2021/12/22 | 08:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة واعاختتمت يوم امس منافسات بطولة العالم للسباحة التي استضافتها العاصمة الاماراتية أبوظبي في صالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للسباحة.وتألقت اللاعبة الصينية تانج تشيا تينج في سباق 100 متر صدر للسيدات و حصدت الميدالية الذهبية وحلت السويدية صوفيا هانسون ثانية وجاءت الأيرلندية شيزي مونا بالمركز الثالث في منافسات بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة.

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