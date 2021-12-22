70 مفقودًا على الأقلّ جرّاء انزلاق تربة في منجم في بورما

2021/12/22 | 08:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعفُقد أثر 70 شخصًا على الأقلّ ولاقى شخص واحد مصرعه جرّاء انزلاق للتربة في شمال بورما، وفق ما قال أحد عناصر الإسعاف . وقال المسعف إنّ هناك "ما بين 70 و100 شخص في عداد المفقودين جرّاء انزلاق للتربة حصل نحو الساعة الرابعة صباحًا" في منجم لليشم (الجاد) في ولاية كاياه.المصدر:وكالة فرانس برس

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