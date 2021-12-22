وزير إعلام اليمن عن وفاة سفير إيران لدى الحوثي: لا هو عاد مشيا على قدميه ولا ذاق تمر مأرب

2021/12/22 | 08:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقّب معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، مساء الثلاثاء على وفاة حسن إيرلو، سفير إيران لدى جماعة الحوثي، والذي وصفه بـ"الحاكم الفعلي" الذي يتمتع بصلاحيات مطلقة.

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