واشنطن ولندن ترسلان خبراء إلى أوكرانيا للتصدي لـ”هجوم سيبراني محتمل” من روسيا

2021/12/22 | 08:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفادت وسائل إعلام أمريكية وبريطانية بإرسال واشنطن ولندن خبراء أمن سيبراني إلى أوكرانيا للتصدي لـ”هجوم إلكتروني محتمل” من روسيا.وأفادت صحيفة “نيويورك تايمز” يوم الاثنين بأن الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن الكرملين قد […]

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