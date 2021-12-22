الدوري الايطالي .. يوفنتوس يقترب من المربع الذهبي بثنائية في كالياري

2021/12/22 | 08:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ حقق يوفنتوس فوزا صعبا أمام ضيفه كالياري، بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم مساء امس الثلاثاء بملعب أليانز ستاديوم، في إطار لقاءات الجولة 19 من الدوري الإيطالي.وسجل مويس كين الهدف الأول بالدقيقة 40، فيما أضاف فيديريكو بيرنارديسكي الهدف الثاني بالدقيقة 83.بهذا الفوز رفع اليوفي رصيده إلى 34 نقطة بالمركز الخامس، بينما تجمد رصيد كالياري عند 10 نقاط بالمركز 19./انتهى9

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