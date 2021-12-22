هزة أرضية بقوة 6.3 درجات تضرب جنوب ألاسكا

2021/12/22 | 08:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC)، أن هزة أرضية بلغت قوتها 6.3 درجات ضربت منطقة ألاسكا الجنوبية مساء الثلاثاء.وقال: "مركز الهزة وقع على عمق 125 كيلومترا".وأشار نظام "التحذير من التسونامي" في الولايات المتحدة إلى أنه "لا خطر من حدوث موجات مد تسونامي عقب الهزة"./انتهى9

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