2021/12/22 | 08:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني رجح محامي الإطار التنسيقي محمد الساعدي تأجيل المحكمة الاتحادية العليا جلستها المقرر انعقادها اليوم الأربعاء الخاصة بشأن الطعون المقدمة على الانتخابات البرلمانية.وذكر الساعدي ف بتصريح صحفي، إن “مطالب الإطار هي حتما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترجيحات بتأجيل جلسة المحكمة الاتحادية الخاصة بطعون الانتخابات المركز الخبري الوطني.

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