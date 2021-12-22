2021/12/22 | 08:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، عن عدد “أطفال داعش” المولودين لآباء أجانب أو أمهات أجنبيات، ابان احتلال عصابات داعش الإرهابية لبعض المناطق العراقية.وأشار مـديـر عـام دائــرة إصــلاح الأحــداث في الوزارة أمــين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن أعداد أطفال “داعش” الأوروبيين بالعراق المركز الخبري الوطني.

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