أدهم النابلسي ليس الوحيد.. مغنون عرب اعتزلوا لأسبابٍ دينية خلال السنوات الأخيرة

2021/12/22 | 08:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لايزال خبر اعتزال أدهم النابلسي الغناء، يتصدر العناوين الرائجة خلال اليومين الماضين، وسط الكثير من الجدل الذي وصل حد الهجوم على من عارض قراره، لكنه ليس المغني العربي الوحيد الذي أعلن اعتزاله لأسباب دينية...

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