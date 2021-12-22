الإطار التنسيقي يضع شرطاً للذهاب إلى

2021/12/22 | 08:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد ائتلاف دولة القانون، أن الإطار

التنسيقي لن يذهب للتفاوض إلى اجتماع

الحنانة للقاء الصدر من دون رئيس ائتلاف

دولة القانون نوري المالكي، فيما اكد

عمل الائتلاف على تشكيل حكومة "توافقية".

وذكر المتحدث

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