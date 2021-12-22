فيروس كورونا يتوغل بين صفوف ريال مدريد

2021/12/22 | 08:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ريال مدريد، إصابة لاعبيه ديفيد

ألابا، وإيسكو، بفيروس كورونا وذلك

قبيل مواجهة أتلتيك بيلباو المقررة في

وقت لاحق اليوم الأربعاء، في الجولة

الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال الريال في بيان

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