نهائياً.. العراق يطوي صفحة تعويضات الكويت

2021/12/22 | 08:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنك المركزي العراقي، إكمال

الدفعة الاخيرة المتبقية من تعويضات

الكويت والبالغة 44 مليون دولار.

وقال البنك في بيان، إنه "تم إكمال دفع

الدفعة الأخيرة المتبقية من تعويضات

دولة الكويت البالغة 44 مل

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