2021/12/22 | 09:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

رصد القيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني، اليوم الاربعاء، تهديدان يمسان وجود الدولة العراقية ومستقبل العملية السياسية برمتها.

وقال الرديني في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" هناك جملة من التهديدات المباشرة وغير المباشرة تمس امن ومستقبل الدولة العراقية، ابرزها الانسداد السياسي الذي يميز المرحلة الراهنة بعد نتائج الانتخابات غير المتوقعة وغير المعترف بها من قبل اغلب القوى السياسية ".

واضاف، ان "التهديد الاخر لا يقل خطورة عن الانسداد السياسي وتداعياته هو وجود السلاح المنفلت الذي يضرب بعض الاماكن بالاضافة الى وفرة السلاح لدى العشائر وخطورته على السلم الاهلي والاجتماعي، تجسد بسقوط ضحايا في النزاعات التي تحدث بين فترة وأخرى".

ودعا الى "اتخاذ كافة الاجراءات لاحتواء تلك التهديدات وفق لاطار القانوني العادل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي في النصر يرصد تهديدان يمسان وجود" الدولة العراقية" ويؤكد: الوضع حرج جدا- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي في النصر يرصد تهديدان يمسان وجود" الدولة العراقية" ويؤكد: الوضع حرج جدا- عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).