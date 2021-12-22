بالوثيقة .. وزارة المالية تعلن عن استثناء رواتب الأطباء من الضرائب بنسبة 50٪...

2021/12/22 | 09:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ وافق وزير المالية علي علاوي على استثناء رواتب الأطباء من الضرائب بنسبة 50٪ ، وعلى ان يسري هذا القرار للسنوات 2020 - 2021 - 2022 "../انتهى9

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