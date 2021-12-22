صور جديدة: مصفى كربلاء يضيء

2021/12/22 | 09:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أظهرت صور جديدة ارتفاع نسبة الإنجاز في مشروع مصفى كربلاء إلى المراحل الأخيرة.

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وتشير صور تابعها "ناس"، الأربعاء (22 كانون الأول 2021)، إلى اكتمال المنشآت الأساسية والأبراج مع إضاءة كاملة للمباني.

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