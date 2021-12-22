2021/12/22 | 09:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بعد مرور أكثر من عام على ورقة الإصلاحات التي سلمها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في أكتوبر/ تشرين أول 2020 والتي أطلق عليها اسم “الورقة البيضاء”… هل حققت تلك الورقة إصلاحات حقيقية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “الورقة البيضاء”…هل حققت الإصلاحات الاقتصادية المنشودة في العراق؟ المركز الخبري الوطني.

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