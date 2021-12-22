2021/12/22 | 09:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت شركة أسترازينيكا البريطانية، أمس الثلاثاء، البدء في إنتاج لقاح مضاد للمتحور الجديد من فيروس كورونا “أوميكرون” بالتعاون مع جامعة أوكسفورد.وقال متحدث باسم الشركة إنها اتخذت خطوات أولية في إنتاج لقاح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسترازينيكا تعلن البدء في إنتاج لقاح مضاد لـ”أوميكرون” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسترازينيكا تعلن البدء في إنتاج لقاح مضاد لـ”أوميكرون”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسترازينيكا تعلن البدء في إنتاج لقاح مضاد لـ”أوميكرون”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).