2021/12/22 | 09:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تراجع الدولار، وعودة الرغبة في المخاطرة حيث تقاوم بعض الحكومات الإغلاق للحد من انتشار متغير Omicron COVID-19.وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع اسعار النفط رغم مخاوف انتشار “اوميكرون” المركز الخبري الوطني.

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