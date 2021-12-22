ذهبية وفضية لمخضرمينا في بطولة آسيا بالشطرنج

2021/12/22 | 09:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعحقق منتخبنا الوطني للشطرنج وسامين، ذهبي وفضي، في بطولة آسيا للمخضرمين بعمر فوق الخمسين عاماً والتي أقيمت في العاصمة السورية دمشق.وقال رئيس الاتحاد العراقي المركزي للعبة الدكتور ظافر عبدالأمير في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن" مشاركتنا بهذه البطولة كانت مميزة بنتائجها إذ تمكن لاعبنا حسين علي حسين من تحقيق المركز الأول برصيد سبع نقاط منفرداً بهذه النتيجة عن جميع المشاركين بالبطولة ليتوّج بلقبها".وأضاف عبد الأمير، أن" الوسام الآخر ناله البطل حيدر عبد الغني الذي حقق إنتصارات بأكثر من جولة لينال الوسام الفضي جامعاً ست نقاط ونصف النقطة، تاركاً المركز الثالث للقرغيزستاني إيمانلييف تالابيك بالرصيد ذاته، ومتفوقاً عليه بنقاط الخصوم وحسب كسر التعادل المعلن".وبين أيضاً، أن" البطولة شهدت مشاركة خمسة وأربعين لاعباً، مثلوا أحد عشر بلداً هي العراق، إيران، الأردن، باكستان، قرغيزستان، الفلبين، كازاخستان، اليمن، فلسطين، لبنان و البلد المضيف سوريا".

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